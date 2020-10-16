توقعات بانخفاض أسعار العقارات بأكثر من 10% بسبب كورونا

أنسامد- 16 أكتوبر/ تشرين الأول - كشفت دراسة استقصائية أن حوالي 4 من كل 10 مستثمرين (39%) يتوقعون انخفاض قيمة الأصول العقارية على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 5% و 10% في عام 2020، في حين يتوقع 31% انخفاضًا بأكثر من 10% نتيجة الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.



أما بالنسبة لأوروبا، يتوقع 23% من المستثمرين تراجع قطاع العقارات، وهو مؤشر على ثقة أكبر في استقرار القطاع، وفقا للدراسة التي أجرتها مجموعة (Reag)، والتي شارك فيها كبار المديرين والمستثمرين في قطاع العقارات في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



ستكون القطاعات الأكثر تضررًا على المدى الطويل هي قطاعات التجزئة والفنادق، حيث تتوقع الدراسة تراجع قطاع التجزئة بنسبة 37% والفنادق بنسبة 36%.



يتوقع غالبية المستثمرين انخفاضًا في أسعار التجزئة بنسبة تتراوح بين 10% و 40% خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، بينما يعتقد 36% أن قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية سيكون أقوى بعد الأزمة الحالية، مع وجود مؤشرات إيجابية للقطاع السكني.



وتشير الدراسة إلى أنه لا يزال بإمكان المستثمرين الشعور بالاطمئنان، حيث أن 90% من الشركات تتوقع عودة أسعار الأصول العقارية إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2021.



