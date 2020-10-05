إيطاليا:مد الألياف الضوئية إلى 2700 بلدةلتحقيق التحول الرقمي

أنسامد - 6 أكتوبر/ تشرين الأول - تمكنت شركة الإتصالات الإيطالية من مد الألياف الضوئية إلى أكثر من 2700 بلدة في المناطق المعروفة بالاستثمار المنخفض (مناطق بيضاء)، خلال السبعة شهور الماضية، من أجل تحقيق التحول الرقمي في إيطاليا في 2021.



وبحسب بيانات الشركة، فإن أكثر من 4700 بلدة حول إيطاليا، باتت مزودة بالألياف الضوئية ضمن استراتيجية النطاق العريض التي تنفذها إيطاليا، موضحة أنها ستواصل تكثيف برامجها في توصيل الكابلات خالا الأشهر المقبلة.



وتهدف الشركة إلى توصيل بحلول ديسمبر المقبل الألياف إلى 90% من الأسر التي تستخدم الشبكة الثابتة على الصعيد الوطني.



ومن المقرر أن تصل الألياف الضوئية إلى أكثر من 5000 بلدة خلال العام الجاري، الجزء االأكبر منها يقع في المناطق البيضاء، وذلك لتمكين حوالي 75% من الأسر المقيمة في تلك المناطق من الحصول على انترنت فائق السرعة ضمن استراتيجية النطاق العريض.



ولضمان وصول انترنت في البلديات التي لا يصلها الألياف، شددت الشركة على التزامها بتزويدها بانترنت يعتمد على تقنية "FWA" (الوصول اللاسلكي الثابت)، الذي يقوم على نظام هجين من التوصيلات الكبلية واللاسلكية لتقديم خدمات الأتصال ضمن النطاق العريض.



