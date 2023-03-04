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إيطاليا : قطاع السياحة يسجل مؤشرات قياسية هذا العام
    (أنسامد) - مارس 4 - روما - من المتوقع أن تشهد إيطاليا انتعاشا في مجال السياحة هذا العام، مع تسجيل رقم قياسي بأكثر من 442 مليون ليلة مبيت في أماكن الإقامة السياحية، بزيادة قدرها 12.2% مقارنة مع عام 2022، وذلك وفقًا لدراسة قدمها يوم الخميس معهد أبحاث السوق Demoskopika.

    وتوقع المعهد أن يصل عدد السياح القادمين إلى إيطاليا 127 مليونًا، بزيادة 11.2% عن العام الماضي، ولكن لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، أي في الفترة بين عامي 2018 و2019.

    وأوضح معهد Demoskopika، أن قطاع السياحة الإيطالي من المتوقع أن يحقق عوائد بقيمة حوالي 89 مليار يورو في عام 2023. (أنسامد).

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