سفينة إنقاذ المهاجرين "سي اي-4"ترسو في نابولي

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - رست سفينة إنقاذ المهاجرين الموجودين في البحر المتوسط "سي أي-4"، إلى مدينة نابولي الإيطالية وعلى متنها 106 مهاجرين.



وقبل الرسو، أجرى الأطباء الموجودون على متن السفينة، وكذلك موظفو المنظمات غير الحكومية، عملية الفحص الطبي للمهاجرين، بدءا من فحص 20 شخص في حالة صعبة، من أجل إقرار نقلهم إلى مشفى ديل ماري في نابولي.



وقد تم إجراء فرز أولي مع الفحوصات الصحية مباشرة على متن السفينة قبل الوصول إلى الميناء والعمليات اللاحقة للحماية المدنية والصحة.



وقد توفي ثلاثة مهاجرين على متن السفينة التي اطلقت اشارات استغاثة بالقرب من مضيق ميسينا للحصول على المساعدة، إلا أن آخر مهاجر كان قد توفى بعد نقله بواسطة الإسعاف الجوي من السفينة إلى المستشفى في ميسينا بعد فترة وجيزة من دخوله. (أنسامد).



