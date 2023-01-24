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إيطاليا تستعيد 60 قطعة اثرية من الخارج
    (أنسامد) - يناير 24 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إن بلاده استعادت حوالي 60 قطعة أثرية من المتاحف الأمريكية العامة والخاصة.

    وأشاد بتضافر الجهود علي مستوي التعاون الدولي في هذا المجال، إلا أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لاستعادة كافة القطع".

    وتابع ايضاً انه ينبغي ضمان اليقين القانوني في هذا المجال لضمان إعادة الأعمال إلى الأماكن التي سرقت منها، مؤكداً أن "اليقين القانوني يجب أن يكون ضمانة للحضارة واحترام القوانين الوطنية والدولية والمعاهدات التي تمنع التصدير غير المشروع للأعمال الفنية".

    وأشار إلى أنه من بين القطع الأثرية التي تمت استعادتها لوحة جدارية لهرقل طفلاً وهو يقتل ثعباناً.

    وتعد ايطاليا من اكثر الدول تعرضاً للنهب من لصوص المقابر والمهربين خاصة أنها تمتلك ثلاثة ارباع آثار العالم.

    وقد جاء العديد من هذه العائدات من خلال اتفاقيات مع متاحف في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة. (أنسامد).

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