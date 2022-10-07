تونس تنظم الصالون الأول لإنتقال الطاقة في 19 أكتوبر

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - تحتضن العاصمة التونسية، تونس، في الفترة بين 19 و21 أكتوبر الجاري، "الصالون الدولي للإنتقال الطاقي".



ويعد الصالون الذي ينظمه اتحاد صناعة الخلايا الكهروضوئية، بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي (يوتيكا)، بمثابة معرض ومؤتمر في آن واحد يدور حول عنوان "التنمية المستدامة في تونس"، وسيجمع كل الفاعلين في قطاع الطاقة المتجددة، من الشركاء في القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات العامة والخاصة في تونس وخارجها.



ووفق بيان صادر من منظمي الصالون، يقدم القطاع الخاص استثمار بنمو 20 مليار دينار تونسي (قرابة 3 مليارات دولار) للوصول إلى 80% من أهداف المخطط التونسي للطاقة الشمسية، من أجل توزيع 4500 ميجاوات، من الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة.



وأوضح المنظمون، بحسب البيان، أن الحدث سيركز على دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في تونس، وتحقيق أهداف المخطط التونسي للطاقة الشمسية، و"سيسلط الحدث الضوء على دور الطاقة المتجددة في تونس، في جميع القطاعات، ودورها في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إضافة إلى المسؤولية الجماعية لجميع الأطراف المهتمة والمشغلين الاقتصاديين في القطاع العام والخاص".



ولتحقيق ذلك، شدد المنظمون على أن الوقت قد حان "لإزالة الحواجز التشريعية والإدارية والمالية، على مستوى الحكومة والجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع الطاقة في تونس". (أنسامد).



