وفاة شاب مغربي في حادث عمل في إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - تُوفي عامل مغربي في حادث عمل في إيطاليا، في شركة بمقاطعة بورجو سان جياكومو، في مدينة بريشا، بشمال البلاد.



والضحية شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من أصول مغربية، سقط عليه لوح انفصل عن رافعة علوية. وصل رجال الشرطة وعمال الإنقاذ الطبي على الفور إلى مكان الحادث، الا أن العامل وافته المنية.



يبلغ تعداد الجالية المغربية في إيطاليا 452 424 شخصا، أي ما يعادل 0.74% من إجمالي عدد المقيمين في إيطاليا، وذلك وفقا لتعداد 2011.



يشكل المغاربة ثالث أكبر جالية بين المهاجرين في إيطاليا بعد الرومانيين والألبان. يرجع الانخفاض في عدد المقيمين في السنوات الأخيرة إلى عمليات التجنيس. وبلغ عدد حالات التجنيس 216 ألف حالة في الفترة بين 2006-2017، وفقا لتعداد 2011. (أنسامد).



