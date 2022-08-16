إيطاليا: توقيف مهربين يحملان الجنسيتين السورية والمصرية

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - أوقفت قوات الجيش التابعة لقسم العمليات البحرية بخفر السواحل في كروتوني، بإيطاليا، مهربين اثنين للمهاجرين، يحملان الجنسيتين السورية والمصرية، خلال وصول المهاجرين إلى كروتوني، وذلك بالتنسيق مع الإدعاء العام المحلي.



وخلال الأيام الماضية، أجرى جزء من الجهاز المتكامل للوحدات الجوية والبحرية بخفر السواحل، وهيئة الموانئ والوكالة الأوروبية، فرونتكس، وعملية "Themis 2022" سلسلة من العمليات.



وخلال هذه العمليات، تلقت القوات بلاغات عن اكتظاظ بعض القوارب الشراعية بالمهاجرين المتجهين نحو سواحل كالابريا، عند اقترابهم من إيطاليا.



وخلال العملية، تم تحديد قارب على متنه 110 شخصا، إذ اقتربت منه سفينة دورية تابعة لمجموعة "أيرونافال" لخفر السواحل، وصعدت على متنه، وتمت مرافقته إلى ميناء كروتوني.



كما اعترض خفر السواحل، التابع لهيئة ميناء كروتوني، زورقا شراعيا آخر شاهدته القوات الجوية، وصعدت القوات على متن القارب الذي كان يحمل 90 شخصا، بمن فيهم أفغان ومصريين، وتمت مرافقته إلى ميناء كروتوني.



كما رصدت وحدات فرونتكس البحرية 75 مهاجرا آخرين، من الجنسيات السورية والأفغانية، من بينهم 30 قاصرا، على زورق بطول 14 مترا، وتم نقلهم إلى ميسينا. (أنسامد).



