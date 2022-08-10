رينزي يحث كاليندا علي تكوين قطب ثالث في انتخابات 25 سبتمبر

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - حث رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حزب إيطاليا فيفا (الرابع) ماتيو رينزي وزير الصناعة السابق وزعيم حزب أزيوني (أكشن) الوسطي كارلو كاليندا على التعاون وتشكيل "قطب ثالث" في مركز السياسة الإيطالية إستعداداً للانتخابات العامة المقررة في 25 سبتمبر.



كان كاليندا قد انسحب الأحد الماضي من اتفاق انتخابي أبرمه مؤخراً مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط )، الذي كان رينزي يقوده في الماضي ، بعد أن تعاون الحزب مع أحزاب يسارية أصغر بما في ذلك اليسار الإيطالي وأوروبا الخضراء .



وقال رينزي للبرنامج التلفزيوني "أومنيبوس": "يجب أن يقرر كارلو كاليندا وأنصاره ما إذا كانوا سيعقدون الصفقة أم لا ، وما إذا كانوا سيشكلون معنا جبهة واحدة". و اضاف "نحن على استعداد للإنضمام إلى الفريق لأن تكوين القطب الثالث سيكون المفاجأة الكبرى للانتخابات ولن يتمكن سوى قطب ثالث قوي من مطالبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بالبقاء في منصبه .



يذكر انه في 14 فبراير 2014،قام ماتيورينزي بتشكيل الحكومة الإيطالية بناء علي طلب من رئيس الجمهورية بعد ان قدم إنريكو ليتا استقالته في أعقاب تصويت الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي ضد أداء حكومته في اجتماع دعا إليه رينزي . (أنسامد).



