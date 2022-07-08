ليبيا تنفي خفض إمدادات الغاز لإيطاليا

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - نفت الحكومة الليبية، تقارير صحفية تفيد بأن ليبيا قررت تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنسبة 25%.



وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، لوكالة "أنسا" عبر الهاتف، إن "وزارة النفط اقترحت على مجلس الوزراء تبني اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد الوقود، للمساهمة في حل أزمة محطات توليد الكهرباء، من خلال استبدال 25% من الغاز الذي يتم تصديره إلى إيطاليا بالوقود السائل".



وجاء تعليق حمودة ردا على معلومات تداولها موقع "ليبيا هيرلد" قبل ثلاثة أيام بهذا الصدد.



وأوضح حمودة، أنه "بدلاً من أن يكون المقابل نقدي، سيتم استبداله بما يعادل القيمة بالوقود سائل"، مضيفا أنه "لن يتغير شيء فيما يتعلق بصادرات الغاز".



ونفى المتحدث باسم الحكومة الليبية، أن بلاده ستخفض صادرات الغاز إلى شركة إيني الإيطالية بنسبة 25%، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة.



وتابع أنه "يمكننا استيراد الوقود السائل مقابل الغاز، لكن لن يكون هناك انخفاض في صادرات الغاز"، ونوه بأنه تم مؤخرا إغلاق الحقول والمصافي في ليبيا، ما تسبب في تداعيات على محطات توليد الكهرباء.



وأردف أنه "علاوة على ذلك، يعتبر تبادل الغاز والوقود خيارا إذا استمرت الأزمة، ولم يكن لدينا ما يكفي من الوقود السائل".



(أنسامد).



