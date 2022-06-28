الجزائر المورد الأول للغاز لإيطاليا

(أنسامد) - يونيو 28 - روما - جاءت الجزائر على رأس الدول الموردة للغاز إلى إيطاليا، منذ فبراير الماضي، في الوقت الذي تزامن مع زيادة تدفقات الغاز القادم من شمال أوروبا خلال الفترة الأخيرة، لتعويض الغاز الروسي.



وتواصلت امدادات الغاز القادمة من شمال اوروبا عبر خط انابيب الغازعالي الضغط القادم من بحر الشمال إلى إيطاليا، بوتيرة كبيرة بعد الإرتفاع المسجل السبت الماضي والذي تزامن مع غلق المصانع الألمانية.



وبلغ حجم الغاز الوارد من هذه المنطقة في الوقت الحالي، 41.94 مليون متر مكعب مقابل 44.42 مليون متر مكعب وارد من روسيا عبر أنابيب تارفيزيو فاليك، في اودينا.



كما أكدت الجزائر مكانتها على رأس الدول الموردة للغاز إلى إيطاليا بمقدار 65.64 مليون متر مكعب من إجمالي 245.46 مليون متر مكعب تصل اليوم إلي إيطاليا عن طريق مازارا ديل فالو، بما فيها واردات مصانع اعادة التحويل إلى غاز والتي تصل إلى 8.6 مليون متر مكعب.



وفي نفس السياق، انخفضت الحصة المخصصة للتخزين إلى 83.92 مليون متر مكعب.



وتستورد إيطاليا نحو 95 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه، وتعد من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45 بالمئة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 بالمئة.



وترتبط الجزائر وإيطاليا بعقود غاز متوسطة الأجل ، تم تجديدها في 2019 لمدة عشر سنوات. تنص هذه العقود التي أبرمتها سوناطراك مع عملائها الإيطاليين ENI و Enal و Edison على توريد 12 مليار متر مكعب في السنة.



وتحاول الدول الأوروبية، وبينها إيطاليا، التخلي تدريجيا عن الغاز الروسي، ضمن عقوبات تتخذها ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.



(أنسامد).



