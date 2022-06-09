دي مايو يحذر من حصار الموانئ الأوكرانية

(أنسامد) - يونيو 9 - روما - حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، امس الأربعاء، من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح وقد يتسبب بوفاة "ملايين" الأشخاص.



وقال دي مايو إن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع.



ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة، والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال".



وتحدث وزير الخارجية الإيطالي في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في الدول المتوسطية بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وألمانيا التي تتولى في الوقت الحالي الرئاسة الدورية لمجموعة السبع إلى جانب أطراف أخرى.



وتابع: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف بأي ثمن"، مضيفاً: "إذا لم يكن ذلك ممكناً فإن الأطراف المعنية يجب أن تخضع لضغوط للسماح بتصدير آمن للحبوب ومنتجات أساسية أخرى دون أي تأخير".



وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يبقى تحت رحمة أزمات عسكرية في أوروبا أو مناطق أخرى في العالم". (أنسامد).



