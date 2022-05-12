رجال أعمال مصريون وتونسيون يدعون لتنشيط علاقات الشراكة

(أنسامد) - مايو 12 - روما - دعا رئيس الغرفة المصرية التونسية المشتركة، عبد العليم نوارة إلى ضرورة إعادة اتحادات الغرف لدعم التجارة والاستثمار للوصول مرة أخرى إلى مستويات عام ٢٠١٠، حينما وصل حجم التجارة إلى ٧٠ مليون دولار.



وفي لقاء بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والحرف بالعاصمة التونسية، تونس، قال المسؤول المصري، " هناك رغبة حقيقية في دعم آفاق تطوير التنمية كافة بين مصر و تونس، خاصة في مجال السياحة".



كما اقترح إنشاء خط ملاحي مباشر مخصص لنقل البضائع مع إعفاء الواردات من الضرائب وتطوير الشراكة في بعض المجالات مثل الصناعات الكيميائية والبنوك.



من جهته، أكد رئيس الغرفة التونسية، محسن بوجبل، ضرورة الانفتاح على الأسواق الأجنبية وتنفيذ الاتفاقيات بما في ذلك منطقة التجارة الحرة الافريقية.



ويأتي اللقاء على هامش تحضيرات الدورة السابعة عشر للجنة المشتركة المصرية-التونسية المشتركة والتي ستجتمع يومي ١٢ و١٣ مايو الحالي بالتزامن مع المنتدى المصري-التونسي الاقتصادي والذي سيعقد يوم ١٢ مايو في مقر مركز دعم الصادرات التونسي. (أنسامد).



