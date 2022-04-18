تونس: إيطاليا ترسل سفن ومسيرات بعد غرق سفينة وقود

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أرسلت وزارة الدفاع الإيطالية سفينتين وطائرات بحرية وحتى مسيرة غواصة إلى تونس لمساعدتها بعد غرق سفينة الشحن Xelo، التي تعرضت لحادث بحري في خليج قابس ليلة الجمعة/السبت، قبالة الساحل الجنوب شرقية لتونس، وعلى متنها 750 طن من الديزل.



وجاء إرسال وزارة الدفاع الإيطالية هذه الوسائل، من أجل مساعدة السلطات التونسية في رصد ومراقبة أي انسكابات بترولية في البحر.



وذكرت القيادة العملياتية المشتركة الإيطالية أن السفينتين المرسلتين هم السفينة الحربية "فيجا" والدورية "أوريون"، وهما مزودتان بأذرع مكافحة للتلوث ومشتتة للسوائل.



وعلى متن سفينة "فيجا"، يوجد أيضا فريق عملياتي من القوات البحرية الخاصة، بينما يمكن سفينة الدورية "أوريون" والطائرة البحرية من طراز "بي 72"، تنفيذ عمليات مراقبة للمنطقة وتحديد مواقع الانسكاب.



السفينتان مدعومتان بطائرات هليكوبتر، قادرة على تنفيذ إجراءات احتواء للسوائل وإزالة الملوثات.



إلى جانب ذلك، فالمسيرة الغواصة (طائرة بدون طيار)، قادرة على النزول أسفل المياه والتحقق من حالة الحطام على عمق يصل إلى 15 مترا، وعلى مسافة تبعد 3 أميال من الشاطئ. (أنسامد).



