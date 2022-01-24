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مهاجرون: غرق سفينة قبالة تونس وانتشال جثة
    (أنسامد) - يناير 24 - روما - انقذ خفر السواحل التونسي أمس 21 مواطنا على متن قارب غارق قبالة جزر قرقنة.

    أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني على صفحته على فيسبوك ، أنه تم العثور خلال عمليات الإنقاذ على جثة شاب كان على متن القارب وأن 10 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

    وجاء في المذكرة أن المهاجرين من ولايات تونس والقيروان وصفاقس وقفصة.

    ومازالت تتواصل عمليات البحث عن ناجين آخرين (أنسامد).

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