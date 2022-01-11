ريجيني:جلسة استماع في 11 أبريل/نيسان للتحقق من التحقيقات

(أنسامد) - يناير 11 - روما - تعقد المحكمة روما الايطالية جلسة استماع جديدة في 11 أبريل / نيسان للتحقق من نتيجة التحقيقات الخاصة يمقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر في يناير 2016.



كانت المحكمة قد عقدت جلسة جديدة امس الثانية بعد أن أعلنت محكمة الجنايات الثالثة بطلان قرار الاتهام في 14 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.



في هذه الجلسة قبل القاضي طلبات المدعي العام التي قدمها نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو ، في حين طالب محامو الدفاع تعليق المحاكمة.



تم التعاقد مع شركة روس لاجراء عمليات البحث الجديدة للمتهمين التي ستجرى في إيطاليا وتحويل الوثائق إلى الحكومة للتحقق من أي نتائج للإنابة القضائية التي أحيلت إلى مصر في أبريل 2019 وما إذا كان هناك مجال لـ "حوار" مع سلطات القاهرة.



سيتمكن البوليس الايطالي من التأكد من مكان إقامة وعمل الضباط الأربعة المصريين 007s المتهمين باختطاف وتعذيب وقتل الباحث في القاهرة في عام 2016 ،ومن تحليل قواعد بيانات إنفاذ القانون وأدلة الهاتف والشبكات الاجتماعية والمصادر السرية.



كما تم تنظيم اعتصاما خارج محكمة روما دعما لعائلة جوليو ريجيني خلال جلسة الاستماع. في ساحة كلوديو ، كان والدا ريجيني ، باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني حاضرين ، برفقة المحامية أليساندرا باليريني ، التي عرضت ، قبل دخول القلعة القضائية ، لافتة صفراء عليها عبارة "الحقيقة لجوليو". (أنسامد).



