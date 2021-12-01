ايطاليا-تونس:عرض منتجات غذائية صنع في ايطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - بدأت اليوم في تونس حملة " دولتشي ايطاليا -نكهة ايطالية " لعرض منتجات غذائية مصنوعة بالكامل في ايطاليا في اطار الترويج لحملة صنع في ايطاليا في تونس تحت رعاية وكالة الترويج الدولي للشركات الايطالية (ايس) والتي بدأت في تونس بالتعاون مع سلسلة كارفورذات التوزيع الضخم.تستمر المبادرة حتي 15 ديسمبر وتختتم كذلك الدورة السادسة لاسبوع المطبخ الايطالي في العالم و الذي ينظم بالتعاون مع السفارة الايطالية في تونس.



أقيم حفل الافتتاح في هايبر ماركت المرسى ، بحضور السفير الإيطالي في تونس ، لورنزو فنارة ، الذي قام بقص شريط الافتتاح وهو يحمل الوان علم ايطاليا .



قال السفير الايطالي لورينزو فنارة علي هامش الافتتاح " يعتبر الترويج للمطبخ الإيطالي وسلع قطاع الأغذية الزراعية لدينا من أولويات الدبلوماسية الإيطالية... وقد تجاوزت صادرات قطاع الأغذية الزراعية الايطالي حوالي 200 مليار يورو وبالتالي فهي تمثل عنصرًا مهمًا في اقتصادنا... علاوة على ذلك ان فن الطهو الإيطالي يعكس تقاليد إيطاليا وثقافتها وهويتها وابتكاراتها وأبحاثها.



اضاف السفير " ولذلك ، فأنا لست مندهشًا من وجود طلب قوي على المنتجات الغذائية الإيطالية في تونس ".



في بيان لها قالت ايس " انه خلال الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر سيتم إنشاء منطقة مخصصة تضم أكثر من 40 علامة تجارية إيطالية لـ 300 نوع من المنتجات الغذائية ، من الجبن إلى المكرونة والصلصات والتوابل إلى معجنات عيد الميلاد وأكثر من ذلك ، بأسعار مخفضة داخل مساحات مركزي كارفور ، مرسى وسوسة ، وفي أسواق كارفور الخمسة في قمرت ، لاك 2 ، المنزه 9 ، مدينة المنار والحمامات ، ويقول البيان انه من بين المنتجات المختارة ، تلك المرتبطة بتقليد عيد الميلاد والذي سيتم تذوقه لبضعة أيام في هايبر ماركت المرسى ، بالاضافة الي المنتجات النموذجية ، والتي ساهمت بتميزها في جعل إيطاليا أول دولة أوروبية مع 315 منتج غذائي حاصلة على شهادة التميز PDO و PGI من قبل الاتحاد الأوروبي.



ويشير البيان الي ان هذا دليل اضافي علي الجودة الكبيرة للمنتجات الايطالية وايضا علي العلاقة القوية التي تربط بين تميز المنتجات االزراعية الايطالية باقليمها الاصلي وبفضل شهادات التميز فان المستهلكين لديهم ضمانات اكثر مع مستوى أعلى من سلامة الأغذية مقارنة بالمنتجات الأخرى.



وتقول مديرة مكتب الوكالة في تونس دوناتيلا لاريتشي انه وللمرة الاولي في تونس يتم تنظيم حملة دعائية للمنتجات الايطالية من خلال هايبر ماركت ضخم واضافت ان هذا المشروع له فوائد اقتصادية للماركات الايطالية المختارة وهي ايضا تتركز علي تحفيز المستهلكين لشراء منتجات متميزة من صنع ايطاليا..مؤكدة ان عرض المنتجات التقليدية الخاصة باحتفالات عيد الميلاد وتنظيم المعرض في شهر ديسمبر هي بمثابة اشارة علي الاهتمام الذي تحظي به الجالية الايطالية في تونس للاحتفال بلحظات من الحميمية أثناء الاستمتاع بالمنتجات النموذجية لتلك الفترة ". (أنسامد).



