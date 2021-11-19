لويجي دي مايو : الترويج للمطبخ الإيطالي حول العالم أولوية

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الترويج للمطبخ الإيطالي حول العالم يعتبر أولوية.



وأوضح لويجي دي مايو خلال تقديم الدورة السادسة لأسبوع المطبخ الإيطالي في العالم : يعبر المطبخ الإيطالي عن الثقافة والبحث والابتكار والتدريب والهوية الإقليمية والتنوع البيولوجي، مضيفا أن الترويج للمطبخ الإيطالي حول العالم من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية.



وفقا لبيانات عام 2020، تبلغ قيمة قطاع الأغذية في إيطاليا 208 مليار يورو، أي ما يعادل 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي.



وتابع لويجي دي مايو : هذه هي سلسلة التوريد الأولى في اقتصادنا، والتي تساهم قيمتها المضافة بأكثر من 4%، أي حوالي 64 مليار يورو.



كما أنه يوظف قرابة المليون ونصف المليون شخص، أو 6% من إجمالي القوى العاملة.



في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، ارتفعت الصادرات الإيطالية في هذا القطاع بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لتصل إلى 21 مليار يورو. (أنسامد).



