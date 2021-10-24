اليوم العالمي للمكرونة : تضاعف الاستهلاك في 10 سنوات

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - تضاعف استهلاك المكرونة خلال 10 سنوات، في الفترة من 2010 إلى 2020، حيث ارتفع من حوالي 9 مليون طن إلى حوالي 17 مليون طن سنويا.



أعلن ذلك اتحاد الاغذية الايطالى بمناسبة اليوم العالمي للمكرونة الذي يتم الاحتفال به في 25 أكتوبر من كل عام، حيث أعلن عن أرقام واتجاهات الطبق الرمزي للمطبخ الإيطالي ليؤكد مستويات ما قبل الوباء.



تتصدر إيطاليا قائمة الدول من حيث إنتاج المكرونة، بإنتاج 3.9 مليون طن، والصادرات، حيث تبلغ صادراتها 2.4 مليون طن.



يستهلك كل إيطالي أكثر من 23 كيلوجراما من المكرونة سنويا، تليها تونس ب 17 كيلوجراماً للمواطن سنويا وفنزويلا ب 15 كيلوجراماً واليونان 12.2 كيلوجراماً في هذا التصنيف.



بشكل عام، 1 من أصل 4 أطباق معكرونة يتم تناولها في جميع أنحاء العالم هي أطباق إيطالية، ومع وجود 3.9 مليون طن من المعكرونة تنتجها مصانع المعكرونة الإيطالية، تعتبر إيطاليا رائدة عالميا في صناعة المكرونة، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومصر والبرازيل.



يذهب أكثر من نصف الإنتاج الإيطالي (62%) للتصدير. تتصدر ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان قائمة أكثر الدول استيرادا للمكرونة الايطالية. (أنسامد).



