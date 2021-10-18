مشروع السفارة الايطالية في القاهرة لمساعدة الطلبة

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - اعلنت السفارة الايطالية بالقاهرة عن مشروع رقمنة صحيفتين تاريخيتين كانت تصدرهما الجالية الايطالية في مصر في الفترة ما بين 1895 و 1940 باسم " المحايدون" و " جريدة الشرق".



قال السفير الايطالي السابق في مصر جيامباولو كانتيني في اخر ظهور علني له انه مجموعة مكونة من 181 مجلدا سيتم مسحها ضوئيًا بالكامل ورقمنتها ويمكن مطالعتها علي الانترنت واشار الي ان هذا الاجراء يحفظ تراثا ثقافيا فريدا يسجل لفترة حاسمة في تاريخ مصر الحديث و هو شهادة ذات مغزي كبير للمشاركة الايطالية في تطوير المؤسسات و المجتمع المدني في مصر من ناحيتها قالت وفاء البيه منسقة المشروع الذي يتم بالتنسيق مع المعهد الثقافي الايطالي بالقاهرة ان تلك الدوريات كانت تصدر في القاهرة و الاسكندرية ..واشارت " ان الصحيفة التي استمرت لفترة اطول هي " المحايد "والتي انشئت في القاهرة عام 1892 واندمجت في 1930 مع صحيفة " اجيبشين ماسينجر ان اليكسندريا- السول المصري بالاسكندرية " ثم اطلق عليها فيما بعد "جريدة الشرق"والتي ظلت تصدر حتي عام 1940.



واضافت البيه و هي مدرسة بجامعة حلوان ان الصحيفة افردت مساحة واسعة لاخبار القاهرة و الاسكندرية خاصة اخبار الوزارات والمحاكم و البورصة .



واختتم كانتيني بقوله" ان المشروع يهدف لتوفير مدخل شامل للمجموعة بهدف كسر الحواجز التي تمثلها المسافات الجغرافية والاحوال الاقتصادية او السياسية وذلك بفضل المساهمة السخية المقدمة من الفرع المصري لبنك الاسكندرية التابع لمجموعة انتيزا سان باولو ".



(أنسامد).



