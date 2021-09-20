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ليبيا: فيلم وثائقي عن حادثة اختطاف صيادين إيطاليين
يعرض السبت في إطار مشروع Fai Cisl لإيلاء اهتمام أكبر للقطاع
    (أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - يعرض الفيلم الوثائقي " Centootto أو 108" في مدينة مازارا ديل فالو Mazara del Vallo في مقاطعة تراباني Trapaniyغرب صقلية، يوم السبت 25 سبتمبر ، لأول مرة للجمهور .

    يروي الفيلم قصة إختطاف 18 صيادا من مدينة مزارا في ليبيا في عام 2020. ويتضمن العمل على مدار 50 دقيقة ، شهادة بعض الصيادين وأفراد عائلاتهم ، عمدة مدينة مدينة مازارا ديل فالو سلفاتور كوينسي ، ومالك السفينة ماركو ماروني ميدينيا ، مالك أحد قاربي الصيد اللذين بقيا متورطين في هذه القضية الدرامية.

    تمت عملية الاختطاف في سبتمبر 2020 ، على بعد 40 ميلا من بنغازي ، في المياه الدولية ، وانتهت بالإفراج عن الطاقم بعد 108 يوما من السجن ، بعد أن حبست كل مدينة مزارا أنفاسها ، التي يتشابك تاريخها بشكل لا ينفصم مع عالم الصيد.

    · · (أنسامد).

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