ليبيا: فيلم وثائقي عن حادثة اختطاف صيادين إيطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - يعرض الفيلم الوثائقي " Centootto أو 108" في مدينة مازارا ديل فالو Mazara del Vallo في مقاطعة تراباني Trapaniyغرب صقلية، يوم السبت 25 سبتمبر ، لأول مرة للجمهور .



يروي الفيلم قصة إختطاف 18 صيادا من مدينة مزارا في ليبيا في عام 2020. ويتضمن العمل على مدار 50 دقيقة ، شهادة بعض الصيادين وأفراد عائلاتهم ، عمدة مدينة مدينة مازارا ديل فالو سلفاتور كوينسي ، ومالك السفينة ماركو ماروني ميدينيا ، مالك أحد قاربي الصيد اللذين بقيا متورطين في هذه القضية الدرامية.



تمت عملية الاختطاف في سبتمبر 2020 ، على بعد 40 ميلا من بنغازي ، في المياه الدولية ، وانتهت بالإفراج عن الطاقم بعد 108 يوما من السجن ، بعد أن حبست كل مدينة مزارا أنفاسها ، التي يتشابك تاريخها بشكل لا ينفصم مع عالم الصيد.



· · (أنسامد).



