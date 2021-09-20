ليبيا: فيلم وثائقي عن حادثة اختطاف صيادين إيطاليين

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - يعرض الفيلم الوثائقي "
Centootto أو 108" في مدينة مازارا ديل فالو Mazara del Vallo في
مقاطعة تراباني Trapaniyغرب صقلية، يوم السبت 25 سبتمبر ، لأول
مرة للجمهور .
يروي الفيلم قصة إختطاف 18 صيادا من مدينة مزارا في ليبيا في عام
2020. ويتضمن العمل على مدار 50 دقيقة ، شهادة بعض الصيادين
وأفراد عائلاتهم ، عمدة مدينة مدينة مازارا ديل فالو سلفاتور
كوينسي ، ومالك السفينة ماركو ماروني ميدينيا ، مالك أحد قاربي
الصيد اللذين بقيا متورطين في هذه القضية الدرامية.
تمت عملية الاختطاف في سبتمبر 2020 ، على بعد 40 ميلا من بنغازي ،
في المياه الدولية ، وانتهت بالإفراج عن الطاقم بعد 108 يوما من
السجن ، بعد أن حبست كل مدينة مزارا أنفاسها ، التي يتشابك
تاريخها بشكل لا ينفصم مع عالم الصيد.