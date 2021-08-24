إطلاق سراح الطالبة الإيطالية إكرام نزيه المسجونة بسبب رسمة

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أطلق سراح الطالبة الإيطالية من الأصول المغربية، إكرام نزيه، بعد احتجازها لقرابة شهرين في مراكش بتهمة التجديف.



وحكم قاضي الاستئناف، بمحكمة المدينة على الطالبة بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، وبدون غرامة. وعقب الحكم، خرجت الطالبة من السجن، مساء أمس الأثنين، بعد سجنها منذ 28 يونيه الماضي.



وأعلن وكيل وزارة الشؤون الأوروبية الإيطالية، إنزو أمندولا من مراكش، بشرى الأفراج عن إكرام نزيه، إذ ذهب لحضور لحظة خروجها وسط الجمهور.



وكان قاضي محكمة البداية، بمراكش، قد حكم، في يونيه الماضي، على إكرام، المولودة في فيميركاتي عام 1998، بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم (حوالي 4800 يورو)، بعد شكوى من جمعية دينية.



وواجهت الطالبة اتهامات بالتجديف، بسبب نشرها على صفحتها على فيسبوك، في 2019، رسم كاريكاتوري ساخر حول الآية التي تتحدث عن وجوب التضحية في سورة 108 في القرآن (سورة الكوثر)، بتحويلها إلى سورة عن الويسكي.



وفي 28 يونيه الماضي، بعد أسبوع من عودتها إلى المغرب من مرسيليا- المدينة التي انتقلت إليها الفتاة للدراسة- عقدت المحكمة أول جلسة استماع وإصدار حكم "بتهمة الإساءة للإسلام علانية".



وتحمل إكرام جواز سفر مزدوج وأعطت الدبلوماسية الإيطالية على الفور، اهتمام بقضيتها. (أنسامد).



