سالفيني: وجود علاقات جيدة مع مصر أمر أساسي

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أكد زعيم حزب "العصبة"، ماتيو سالفيني أن وجود علاقات جيدة مع مصر أمر أساسي، موضحا أنه من الصواب طلب توضيحات لبعض الأحداث المؤلمة التي وقعت، لكن "لا يمكننا السماح بخسارة علاقات تاريخية وماضية وحاضرة مستقبلية مع مصر، التي ينبغي أن تكون لنا واحدا من الشركاء الرئيسيين في جميع وجهات النظر".



وتابع سالفيني، خلال عرض قسم الاندماج والعلاقات مع الجالية الأجنبية الموجودة في إيطاليا: "هدفنا هو إعادة البحر المتوسط إلى أن يكون بحر السلام والتبادل الثقافي والتجاري، بحر حياة، وليس موت".



واستطرد:" عقدت اجتماع الأسبوع الماضي مع سفراء المتوسط لشمال إفريقيا، ألا وهم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب".



وبين السياسي الإيطالي:" بحر للتبادل التجاري والثقافي والجامعي، وليس لتجارة البشر". (أنسامد).



