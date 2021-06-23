آنا ليند: مناظرات إلكترونية لتعزيز التبادل الإبداعي بالمتوسط

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - ينظم مركز الدراسات الثقافية والعامة "زاك"، بالتعاون مع مؤسسة كانديد، وكلاهما ينتمي للفرع الألماني لمؤسسة "آنا ليند"، أول اجتماع عبر شبكة الإنترنت غدا الخميس، ويتضمن سلسلة مناظرات "المشهد"، التي "تربط المشهد الفني لتحفيز الحوار الأورومتوسطي"، وذلك في إطار الماراثون الافتراضي للحوار الاورومتوسطي، الذي تنظمه "آنا ليند".



وذكرت آنا ليند، في مذكرة تقديمية منشورة علي موقعها الإلكتروني، أن "المسرح ولد في البحر الأبيض المتوسط اليوناني.. واليوم تظهر أشكال جديدة ومبتكرة من المسرح في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز التقدم والتبادل الاجتماعي".



وأضافت المؤسسة، في المذكرة أن "سلسلة المناظرات المبتكرة تشارك الرؤى والتحديات، وبالتالي تعزز التبادل الإبداعي عبر البحر الأبيض المتوسط في ثلاث حلقات حول المسرح والراب والرسم على الجدران والرسوم المتحركة".



وأوضحت أن "المشهد" هو الموسم الثالث من سلسلة مناظرات "إيلان - أفكار جديدة لأوروبا"، التي بدأتها مؤسسة كانديد (برلين) وأوروبا نوفا (باريس)، والتي "تهدف إلى خلق أفكار ثقافية واجتماعية وسياسية مستدامة، ومنتدى شامل لإبداع المواطنين الأوروبيين ودول البحر الأبيض المتوسط".



ويشارك في المناظرة، التي تديرها سوينجا زاريمبا منسقة الشبكة الألمانية آنا ليند والباحثة في العلاقات الثقافية والمجتمع المدني غدا في تمام الساعة 12.30 ظهرا، كل من إلادا إيفانغيلو منسقة مشروع "ألف صوت شباب البحر الأبيض المتوسط"، وكاترين فان بيردين المديرة الفنية، ومؤسسة وممثلة مسرح فندق الشجاعة الممثلة المستقلة لوكالة هينمان، والممثل والموسيقي رافي فغالي، والممثلة المسرحية ورسامة الرسوم المتحركة للألعاب المسرحية والتعليمية نايات كاراكوستا.



وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم الإطلاع على الرابط التالي: https://www.elan4europe.eu/debates (أنسامد).



