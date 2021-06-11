مؤسسة شبابية تركية تنظم مائدة مستديرة حول وسائل الإعلام غدا

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تنظم مؤسسة "انكا" للشباب التركية، غدا السبت ثاني مائدة مستديرة حول مشروع "نحن ووسائل الإعلام"، بهدف توعية الشباب والمجتمع التركي، حول كيفية الحصول على معلومات حقيقية من وسائل الإعلام والاستخدام الصحيح لها.



وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار المبادرات الوطنية للماراثون الافتراضي للحوار الأورومتوسطي، الذي ترعاه مؤسسسة "آنا ليند".



وقال منظمو المبادرة، إن المائدة المستديرة تساعد على خلق مساحة لتبادل الأفكار وإعلام الجمهور .



وكان أول لقاء قد جرى في 5 يونيو الجاري، ودار حول سبل تحقيق الثقافة الإعلامية بين الشباب في تركيا، وإمكانية التواصل مع وسائل الإعلام، وحرية الإعلام أثناء فترة جائحة كوفيد - 19.



وسيعقد اللقاء الثاني في السابعة مساء غد، وسيتركز حول وسائل التواصل الاجتماعي الناشئة، وتأثيرها علي سلوك الشباب التركي .



وأوضح المنظمون، إن الاجتماع سيتم نقله مباشرة عبر صفحة المؤسسة .



ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المشروع من خلال الرابط التالي: http://www.ankayouthngo.org/ (أنسامد).



