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لامورجيزي تطالب الاتحاد الاوروبي اعادة توزيع المهاجرين
    (أنسامد) - مايو 11 - روما - طلبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيس من الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مؤقتة للتضامن بين الدول الأوروبية المتاحة لنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر .

    جاءت المطالبة في اتصال هاتفي للوزيرة الايطالية مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا جوهانسون بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين في الأيام الأخيرة. (أنسامد).

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