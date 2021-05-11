لامورجيزي تطالب الاتحاد الاوروبي اعادة توزيع المهاجرين

(أنسامد) - مايو 11 - روما - طلبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيس من الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مؤقتة للتضامن بين الدول الأوروبية المتاحة لنقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر .



جاءت المطالبة في اتصال هاتفي للوزيرة الايطالية مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيفا جوهانسون بعد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين في الأيام الأخيرة. (أنسامد).



