المنظمة الدولية للهجرة :500 مهاجر غرقوا منذ يناير

(أنسامد) - مايو 10 - روما - قالت صفاء مشهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف"نحن قلقون من أن المزيد والمزيد من الناس يشرعون في هذه الرحلة الخطرة وأن الخسائر في الأرواح لا تطاق. حتى الآن غرق ما لا يقل عن 500 شخص في وسط البحر الأبيض المتوسط ;;هذا العام مقارنة بحوالي 150 وفيات مسجلة في نفس الفترة "من 2020.



في تصريحات لوكالة أنسا، أضاف المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة "لا يمكن للدول أن تتجاهل مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي. نحن بحاجة إلى المزيد من الوسائل والسفن التي تقودها الدول للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط". (أنسامد).



