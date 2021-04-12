زكي: وكيل وزارة الدفاع : نعم للعلاقات مع مصر

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - صرح بذلك وكيل وزارة الدفاع
جورجيو مولي ، في فينتيميليا "يجب الحفاظ على العلاقات مع جميع
البلدان التي يجب أن تجري الحكومة الإيطالية حوارا معها ، دون
المساس بإرادة إيطاليا المطلقة للمطالبة ، كما فعلت بالفعل من خلال
أدوات القضاء ، الحقيقة والعدالة بشأن ما تسبب به شخص ما ضد جوليو
ريجيني وباتريك زكي ، وهي قضايا تشرك الحكومة الإيطالية في
المطالبة باحترام حقوق الإنسان والحقوق الدولية تجاه مواطن إيطالي
".
جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال من أحد الصحفيين ، الذي طلب
توضيحا بشأن استمرار العلاقات العسكرية التجارية مع مصر ، على
الرغم من أن القضيتين لا تزال معلقة وخاصة البيع لمصر ثاني سفينة
عسكرية إيطالية ، عشية المناقشة البرلمانية حول منح الجنسية
الإيطالية لباتريك زكي، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا
بإيطاليا، محتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. (أنسامد).