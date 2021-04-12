زكي: وكيل وزارة الدفاع : نعم للعلاقات مع مصر

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - صرح بذلك وكيل وزارة الدفاع جورجيو مولي ، في فينتيميليا "يجب الحفاظ على العلاقات مع جميع البلدان التي يجب أن تجري الحكومة الإيطالية حوارا معها ، دون المساس بإرادة إيطاليا المطلقة للمطالبة ، كما فعلت بالفعل من خلال أدوات القضاء ، الحقيقة والعدالة بشأن ما تسبب به شخص ما ضد جوليو ريجيني وباتريك زكي ، وهي قضايا تشرك الحكومة الإيطالية في المطالبة باحترام حقوق الإنسان والحقوق الدولية تجاه مواطن إيطالي ".



جاءت هذه التصريحات ردا على سؤال من أحد الصحفيين ، الذي طلب توضيحا بشأن استمرار العلاقات العسكرية التجارية مع مصر ، على الرغم من أن القضيتين لا تزال معلقة وخاصة البيع لمصر ثاني سفينة عسكرية إيطالية ، عشية المناقشة البرلمانية حول منح الجنسية الإيطالية لباتريك زكي، طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، محتجز في مصر منذ 7 فبراير 2020. (أنسامد).



