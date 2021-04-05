تحالف Saipem-Hyperion من أجل انتقال الطاقة في شرق المتوسط

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - تتعاون شركات Saipem و Hyperion
Systems Engineering لإنشاء Saipem-Hyperion Eastmed Engineering
Ltd ، وهي شركة خاضعة للسيطرة المشتركة ومقرها قبرص لتقديم خدمات
استشارية وهندسية عالية التخصص لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في
شرق البحر الأبيض المتوسط.
ستقدم Saipem-Hyperion Eastmed Engineering الدعم للعملاء الذين
يرغبون في زيادة أنشطتهم في المنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة
ومستدامة ومنخفضة التأثير البيئي ، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في
مجال تحويل الطاقة.
"تسمح الشركة الجديدة لشركة Saipem بتعزيز وجودها في منطقة Eastmed
والمساهمة في تطوير المشاريع الإقليمية.
الشراكة مع Hyperion ، وهي شركة لها سنوات عديدة من النشاط ومعرفة
عميقة بالسياق المحلي ، تخلق الأساس لفهم فرص عمل جديدة وتزيد من
قدرتنا على تقديم الخدمات في سوق إستراتيجية مثل شرق البحر الأبيض
المتوسط ;;"، كما يقول لوكا برونتو من سايبم.
قال سيميون كاسيانيدس ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Hyperion
، إن الهدف هو إنشاء "مركز خدمة مهم في المنطقة ، يجمع بين خبرة
Saipem الواسعة والقيمة مع سنوات عديدة من نجاح Hyperion في توفير
حلول متقدمة وهندسة متخصصة".
يقول ستافروس سبانوس ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة
Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd: "نحن متحمسون لإنشاء
Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd. (أنسامد).