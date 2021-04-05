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تحالف Saipem-Hyperion من أجل انتقال الطاقة في شرق المتوسط
    (أنسامد) - أبريل 5 - روما - تتعاون شركات Saipem و Hyperion Systems Engineering لإنشاء Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd ، وهي شركة خاضعة للسيطرة المشتركة ومقرها قبرص لتقديم خدمات استشارية وهندسية عالية التخصص لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

    ستقدم Saipem-Hyperion Eastmed Engineering الدعم للعملاء الذين يرغبون في زيادة أنشطتهم في المنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة ومستدامة ومنخفضة التأثير البيئي ، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم في مجال تحويل الطاقة.

    "تسمح الشركة الجديدة لشركة Saipem بتعزيز وجودها في منطقة Eastmed والمساهمة في تطوير المشاريع الإقليمية.

    الشراكة مع Hyperion ، وهي شركة لها سنوات عديدة من النشاط ومعرفة عميقة بالسياق المحلي ، تخلق الأساس لفهم فرص عمل جديدة وتزيد من قدرتنا على تقديم الخدمات في سوق إستراتيجية مثل شرق البحر الأبيض المتوسط ;;"، كما يقول لوكا برونتو من سايبم.

    قال سيميون كاسيانيدس ، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Hyperion ، إن الهدف هو إنشاء "مركز خدمة مهم في المنطقة ، يجمع بين خبرة Saipem الواسعة والقيمة مع سنوات عديدة من نجاح Hyperion في توفير حلول متقدمة وهندسة متخصصة".

    يقول ستافروس سبانوس ، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd: "نحن متحمسون لإنشاء Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd. (أنسامد).

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