جلسة مغلقة لنظر تجديد حبس باتريك زكي، والقرار الثلاثاء

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - عُقدت اليوم الاحد جلسة مغلقة لنظر تجديد حبس باتريك زكي، الطالب المصري بجامعة بولونيا الايطالية المحتجز منذ أكثر من عام في مصر بتهمة الدعاية التخريبية، الا أن قرار النيابة من المقرر أن يصدر بعد غد الثلاثاء.



وقالت هدى نصر الله محامية باتريك زكي في تصريحات لوكالة "أنسا" إن باتريك كان حاضرًا في قاعة المحكمة، مشيرة إلى أن تأجيل القرار يرجع إلى اجراءات بيروقراطية.



وكان المحامون قد أعلنوا أنهم سيقدمون إلى القضاة "وثائق تثبت الحالة الصحية للأب"، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية.



دخل والد باتريك المستشفى منذ يوم الأحد الماضي 21 فبراير، ويعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري وذبذبة أذينية، وفقا للتقرير الطبي الذي حصلت وكالة "أنسا" على نسخة منه. كما اشتبه الأطباء في وجود جلطة بسبب تورم القدمين، الا أن نتيجة التحاليل جاءت سلبية.



في جلسة اليوم بشأن نظر تجديد الحبس الاحتياطي لباتريك زكي، حضر مسؤول من السفارة الإيطالية بالقاهرة، إلى جانب دبلوماسيين آخرين من سفارات كندا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة.



(أنسامد).



