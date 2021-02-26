تباطؤ تراجع التجارة بين إيطاليا ومصر

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - كشفت وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية عن مؤشرات على تراجع "الانخفاض الكبير" في التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر الذي انخفض إلى 4.34 مليار يورو في عام 2019 بسبب انخفاض الصادرات الإيطالية بنسبة 10% والواردات القادمة من مصر بنسبة 8.4%.



نشرت وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية تلك البيانات الاسبوع الماضي نقلاً عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وسجلت الصادرات الإيطالية 2.41 مليار يورو في ديسمبر 2019، بينما استقرت الواردات عند مستوى 1.92 مليار يورو، ليصبح الميزان التجاري لصالح إيطاليا بمقدار 490 مليون يورو، وفقا لبيان وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الايطالية.



ومع ذلك، فإن بيانات أكتوبر 2020 تشير لبعض التغييرات في مؤشرات الصادرات الايطالية في بعض القطاعات. يبدو أن الانخفاض في القطاع الميكانيكي تراجع مسجلا 7.7%، في حين ارتفع تصدير منتجات التكرير ليسجل 43.6% مقارنة بأكتوبر 2019، كما ارتفعت بشكل طفيف صادرات المعدات الكهربائية (0.4%). (أنسامد).



