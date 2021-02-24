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ايطاليا تطلب اجابات واضحة حول هجوم الكونغو
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو امام مجلس النواب اليوم أن الحكومة طلبت من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق في الهجوم الذي اودي بحياة سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ، لوكا أتاناسيو ، و ضابط الشرطة فيتوريو إياكوفاتشي و السائق الكونغولي هذا الأسبوع.

    وقع الحادث اثناء زيارة لبرنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي في المنطقة .

    واضاف مايو "لقد طلبنا رسميا من الامم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي فتح تحقيق يوضح ما حدث وأسبابه و الاجراءات الأمنية المتخذة خلال الزيارة ومن المسؤول عنها .

    "قال دي مايو "لقد أوضحنا أيضًا أننا نتوقع إجابات واضحة وشاملة في أقصر فترة ممكنة ". (أنسامد).

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