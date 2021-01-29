سيدة مصرية تناضل من أجل حقوق الكلاب والقطط

(أنسامد) - يناير 29 - روما - أمينة أباظة سيدة مصرية نبيلة رائدة في الدفاع عن حقوق القطط والكلاب والحمير في مصر منذ 20 عامًا، مع واحدة من منظمات حقوق الحيوان القليلة في البلاد التي تستخدم وسائل وحشية لإبقاء الحيوانات الضالة تحت السيطرة.



تنحدر أمينة أباظة من عائلة مصرية من أصل شركسي كان لها تأثير قوي في مصر من أواخر القرن الثامن عشر إلى العصر الحديث.



وتقول أباظة في تصريحات لأنسامد : أنشأت ملجأ للقطط والكلاب والحمير ومنظمة لحماية حقوق الحيوان تحمل اسم SPARE، وهي أول منظمة مصرية بالكامل في هذا المجال.



تهدف منظمة SPARE (الجمعيه المصريه لحمايه حقوق الحيوان) لمساعدة الكلاب والقطط التي تتعرض للتسمم أو المصابة كجزء من إجراءات السلطات لمكافحة الكلاب الضالة.



تحاول المنظمة غير الحكومية أيضًا مساعدة الحيوانات، بما في ذلك الحمير، التي تتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب بسبب الجهل أو الفقر أو التسلية.



وأوضحت أمينة أباظة انه خلال عقدين من الزمن، تم "مساعدة أكثر من عشرة آلاف" قط أو علاجهم أو تعقيمهم أو حتى إرسالهم إلى أوروبا للتبني، مضيفة : لدينا حاليًا مأوى للحيوانات في مزرعة سقارة (جنوب القاهرة) يوجد بها "ما يقرب من 70 حيوانا" بالتحديد كلاب وقطط وحمير بالاضافة أيضا إلى جمل. (أنسامد).



