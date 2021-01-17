باري مرشحة كعاصمة للثقافة الايطالية العام القادم

(أنسامد) - يناير 17 - روما - أنسامد - 17 يناير/ كانون الثاني - أعلن عمدة مدينة باري الايطالية، أنطونيو ديكارو، ترشيح مدينة باري للقب عاصمة الثقافة الإيطالية 2022، وذلك خلال جلسة استماع أمام اللجنة المعنية بوزارة الثقافة الايطالية.



وقال أنطونيو ديكارو إن مدينة باري تتسم برأس مال بشري عظيم مع مجموعة من الأماكن والوجوه والأحياء والمناظر الطبيعية والقصص والثقافات والأعمال، والتي تشهد على هوية متعددة الثقافات والأوجه، تستمد قوتها من عنصر طبيعي له قوة غير عادية، وهو البحر الذي شكل على مر القرون هيكل المدينة ورسّم هويتها بعمق.



وأضاف : نعتقد أنها يمكن أن تكون عاصمة الثقافة الإيطالية في مرحلة التعافي بعد الوباء لأن هذه المدينة لم تستسلم أبدًا، مضيفا : حلمنا أن تصبح باري عاصمة الثقافة الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط ;;في وقت العالم كله مدعو لتبني سيناريوهات جديدة وآفاق جديدة وحوار جديد بين مختلف الثقافات والشعوب.



ويضم ملف المدينة الذي تم تقديمه العديد من الفاعليات التي شهدتها المدنية في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والفن والمؤتمرات، بالاضافة إلى ثلاثة مشاريع كبيرة تعمل عليها المدينة، : منها معرض الكتاب وبناء أكبر مكتبة عامة في الجنوب. (أنسامد).



