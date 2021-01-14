رينزي يخلق أزمة بسحب حزب إيطاليا فيفا من الحكومة

(أنسامد) - يناير 14 - روما - أنسامد - 14 يناير / كانون الثاني - خلق رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب إيطاليا فيفا (الرابع) ماتيو رينزي يوم الأربعاء أزمة حكومية بإعلانه أن وزيرة السياسات الزارعية ، تيريزا بيلانوفا ورئيسة تكافؤ الفرص إيلينا بونيتي ، قد استقالا من إدارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.



وقال أيضا إن وكيل وزارة الخارجية إيفان سكالفاروتو ، العضو الآخر في الحكومة ، استقال أيضا، مشيرا إنه كتب إلى كونتي لإبلاغه الاستقالات.



واشار رينزي إن فيفا لم تخلق الأزمة ، التي كانت موجودة بالفعل "منذ شهور وأن إنه كان لديه ثقة كبيرة في الرئيس سيرجيو ماتاريلا ، وهو الحكم في الأزمة.



وذكر رينزي إنه لن يغير ولاءه "أبدا" لحكومة مستقبلية محتملة يقودها زعيم حزب الرابطة القومية ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني بعد انتخابات محتملة. كما استبعد تغيير المواقف في البرلمان الحالي.



وفيما يتعلق بنتيجة الأزمة ، قال رينزي إن الأمر متروك لكونتي وأن إيطاليا فيفا الرابع ليس لديه أي آراء "ضارة".



واستبعد رينزي إجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الانتخابات المقبلة ستجرى في نهاية الدورة البرلمانية عام 2023.



قالت مصادر في القصر الرئاسي إن ماتاريلا شدد في وقت سابق يوم أمس الأربعاء لكونتي على ضرورة الخروج بسرعة من حالة عدم اليقين وسط الوضع المقلق بسبب جائحة كوفيد خلال المحادثات حول الأزمة الحكومية التي تلوح في الأفق.



واضافت إن كونتي أجرى محادثات بشأن موافقة مجلس الوزراء على خطة التعافي من فيروس كورونا وحالة العلاقات داخل الائتلاف الحاكم ، بعد أن هدد رينزي مرارا وتكرارا بالانسحاب من الحكومة بسبب عيوب مزعومة في خطة التعافي الحكومية البالغة 222.9 مليار يورو.



يقول مراقبون سياسيون إن كونتي قد يستقيل ، أو قد تكون هناك حكومة جديدة بقيادة كونتي أو مجرد تعديل وزاري ، أو انتخابات مبكرة يفضل فيها المعارضة اليمينية.



وإستطرد رينزي إنه تم إحراز بعض التقدم في خطة التعافي التي تم تنقيحها ، ولكن كان "غير مسؤول" استبعاد استخدام 37 مليار يورو أخرى من آلية الاستقرار الأوروبية ،.



ورد كونتي سابقا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تواجه أزمة بقوله "أزمة؟ آمل ألا تكون". وقال كونتي إن الحكومة لن تستمر إلا بدعم الأغلبية بأكملها.و أعرب كونتي عن أمله في ألا يستقيل بيلانوفا وبونيتي الحكومة.



ولدى سؤاله عما إذا كان سيستقيل إذا استقال راي من السلطة التنفيذية ، قال كونتي "آمل ألا نصل إلى هذا الحد".



واشار كونتي إن أحدث نسخة من خطة التعافي من كوفيد البالغة 222.9 مليار يورو - وهي أكبر جزء من صندوق التعافي الأوروبي البالغ 750 مليارا - "تمكننا من المضي قدمًا"، مشيرا "الناس يطلبون منا الاستمرار ولن تفهم البلاد الأزمة".



واضاف قال "سأعمل مع التحالف حتى النهاية".



وبشأن احتمال استبدال أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الرابع بما يسمى بمجموعة مؤقتة "مسؤولة" من نواب المعارضة الوسطي وأعضاء مجلس الشيوخ ، شدد كونتي على الحاجة إلى "أغلبية صلبة".



واضاف كونتي إنه كان يعمل من أجل "ميثاق تشريعي" يستمر حتى نهاية الدورة البرلمانية في عام 2023 ، معربا عن ثقته في نجاح المحادثات في هذا الشأن. (أنسامد).



