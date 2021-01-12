منظمات تطالب بتسيير 5 رحلات اجلاء مهاجرين من ليبيا

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني - وجهت مجموعة من المنظمات الغير حكومية خطاباالي وزيرة الداخلية الايطالية لوسيانا لامورجيزي تطالب بتسيير 5 رحلات للاخلاء العاجل لعدد من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا الي ايطاليا .



و هذه المجموعة من اوائل الموقعين علي نداء المتوسط للانقاذ الانساني ومشروع جوزي ولوني ..وتضم ايضا اتحاد الكنائس الانجيلية في ايطاليا ومؤسسة سانت ايجيديو ..وهم نفس المجموعة التي ادارت بنجاح عملية اجلاءاللاجئين السوريين من لبنان مؤخرا مما يجعلهم قادرين علي استقبال الاشخاص في مختلف الدول الاوروبية دون الاثقال علي ايطاليا كما اكدوافي رسالتهم