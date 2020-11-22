مصر:تعاون كامل مع ايطاليا للوصول إلى الحقيقة فى قضية ريجيني

أنسامد - 22 نوفمبر / تشرين الثاني - قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن هناك " تعاون كامل من قبل السلطات المصرية مع نظيرتها الايطالية في التحقيقات ومحاولة الوصول للحقيقة " في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير بسام راضي لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عبر الهاتف. ورفض راضي التعليق على محتوى الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي، لكنه شدد على التعاون القضائي "غير المسبوق" بين السلطات القضائية في البلدين.



وقال السفير بسام راضي : إنها المرة الأولي في تاريخ القضاء المصري التي يتم فيها ارسال وفد قضائي لخارج البلاد بهدف التعاون، وهذا لم يحدث الا في قضية ريجيني، مضيفا أن هذا التعاون " غير مسبوق"، منوها أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ وزارة العدل والنائب العام.



