الفاتيكان يجدد دعوته لاطلاق سراح الصيادين المحتجزين في ليبيا

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - جدد الفاتيكان اليوم / الجمعة / دعوته لاطلاق سراح الصيادين المحتجزين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي، مناشدا الحكومات ايجاد حل لهذه القضية من خلال الحوار الصادق.



وقال الكاردينال بيتر توركسون مسؤول التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لصيد الأسماك : في هذا اليوم العالمي لصيد الاسماك، أتوجه بفكري إلى الصيادين في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من المصاعب.



وأضاف : أود أن أذكر بشكل خاص بثمانية عشر صيادًا من جنسيات مختلفة من مازارا ديل فالو، في صقلية، محتجزين في ليبيا منذ الثاني من سبتمبر الماضي، دون إمكانية التواصل مع عائلاتهم.



وتابع : هذه العائلات لا زالت تنتظر معلومات عن أحبائها والفرصة للتحدث معهم، ولكنّها متلهّفة بشكل خاص للقائهم مجدّدًا. لهذا السبب الإنساني البسيط، أناشد الحكومات والسلطات الوطنية المختصة حل هذا الوضع الأليم وإيجاد حل إيجابي من خلال حوار منفتح وصادق.



