وزير الدفاع الإيطالي: قطر شريك أساسي للصناعات الإيطالية

أنسامد - 12 نوفمبر /تشرين الثاني - أختتم أمس وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني زيارته للدوحة، إلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني ونظيره خالد بن محمد العطية. يعد هذا اللقاء الثاني بين الوزيرين في غضون أشهر قليلة بعد ما حدث في سبتمبر الماضي في سبيتسيا. وقد تم بحث جدول الأعمال الليبي ، ومفاوضات السلام بين الأفغان والوضع في الخليج العربي ، وكذلك التعاون العسكري والفني الثنائي بين البلدين ، بما في ذلك برامج الأمن السيبراني في قطر.



وقال وزير الدفاع في هدا الصدد "كل الموضوعات تؤكد على مكانة العلاقات الممتازة".



وقد بدأت الزيارة يوم الثلاثاء وقد عبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التعاون العسكري والتدريب الصناعي ومشاريع التعاون.وعبر الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التعاون العسكري والتدريب الصناعي ومشاريع التعاون.



وأشار الوزير " تؤكد الشراكة بين إيطاليا وقطر في مجال الدفاع أنها ذات قيمة استراتيجية عالية. أنا هنا لتجديد التزامنا بتعميق التعاون المستمر الذي يشمل جميع القطاعات. وأكد جويريني " في هدا التعاون تحتل صناعة الدفاع الإيطالية مكانة بارزة ، حيث تشارك في مشاريع ذات قيمة تقنية عالية "، معربا عن استعداد إيطاليا الكامل لتنفيذ مشاريع تعاون صناعي جديدة بين إيطاليا وقطر.



