ايطاليا-ليبيا:استقبال عائلات الصيادين المحتجزين في مزارا

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - استقبل المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء الايطالي، بيترو بيناسي ، بعد ظهر امس في قصر شيغي ، نيابة عن الرئيس جوزيبي كونتي ، بعض أفراد عائلات الصيادين الإيطاليين المحتجزين حاليًا في ليبيا ، بعد الاستيلاء على قواربهم و ′ ′ زوارقهم البخارية أنتاركتيكا ".



خلال الاجتماع ، اكد السفير بيناسي علي " الالتزام التام لرئيس المجلس والحكومة بإيجاد حلا إيجابيا للقضية ".



كما استقبلت ادارةوحدة الازمات بوزارة الخارجية عائلات الصيادين في و اكدت علي استمرار التواصل معهم منذ احتجاز ابنائهم .



كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، لويجي دي مايو ، قد اثار موضوع احتجاز الصيادين في ليبيا وطالب بمقابلة عائلاتهم لطمئنتهم ان الوزارة تواصل العمل على القضية بلا هوادة مع جميع الجهات الدولية ذات الصلة كما أكدوا على الالتزام المطلق للحكومة والوزارة للتوصل إلى حل إيجابي للقصة في أسرع وقت ممكن.

