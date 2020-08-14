مهرجان كالياري السينمائي:السينما تحكي فلسطين والعالم العربي

أنسامد- 13 أغسطس/ آب - يستضيف المركز الثقافي ففي كالياري (لازاريتو دي كالياري)، بداية من الأثنين المقبل، النسخة السابعة عشر من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي حول فلسطين والعالم العربي (مهرجان فيلم الأرض)، الذي ينظم بالتعاون مع منظمة الصداقة سردينيا فلسطين.



هذا المهرجان الذي يعقد على مدار ستة أيام حتى يوم 22 أغسطس، سوف يستضيف العديد من الشخصيات الهامة من بينها الرسام ستيفانو فوليا، والمخرجة ومنتجة الأفلام الوثائقية الأنجليزية، مونيكا ماورير، والمخرجة فلافيا كابليني، وعازف الموسيقى مروان عبده، والمدون واليوتيوبر العراقي هشام المدني.



وسيعرض المهرجان حوالي 30 فيلم وثائقي على مدار جميع الأيام بين الساعة الخامسة عصر وحتى الحادية عشر مساءا، تتناول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، والأوجه الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بنمط الحياة في قطاع غزة.



وستحصل أفضل الأفلام الوثائقية على جوائز مادية، حيث يتم تقسيم هذه الأفلام إلى ثلاث مجموعات "كلاسيكية" و"صدى الرأس" وأخيرا "هندلة"، تلك الأخيرة تم إضافته لأول مرة خلال النسخة الحالية، والتي تستهدف تقديم جوائز لأفلام الرسوم المتحركة والتجريبية.

