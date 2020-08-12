الإمارات:تحويل مكب نفايات إلى محطة طاقة شمسية

أنسامد- 12 أغسطس/آب - تستعد إمارة الشارقة الإماراتية لتحويل مكب نفايات إلى محطة طاقة شمسية قادرة على انتاج 42 ميجاوات من الطاقة الكهربائية كل عام.



المشروع يتعلق بمكب نفايات تديره شركة "بيئة" الرائدة في قطاع البيئة في الإمارات.



وترتكز المرحلة الأولى من المشروع على تحويل مكب النفايات إلى محطة شمسية بمساحة 270،565 متر، بطاقة انتاجية ابتدائية تصل إلى 24 ميجاوات، في حين تهدف المرحلة الثانية من المشروع من أجل زيادة الطاقة الانتاجية بنسبة 16 ميجاوات إضافية.



وقبل البدء في إنشاء البنية التحتية للمحطة الشمسية، سوف تستعيد شركة "بيئة" المواد القابلة لإعادة التدوير الموجودة في مكب النفايات، من بينها الإطارات وقطع السيارات والمعادن.



وقال خالد الحريمل، المدير التنفيذي لشركة بيئة: "سوف يساعد هذا الاستثمار الذي سيحول مكب الصجعة إلى بنية تحتية للطاقة الشمسية على المدى الطويل، إمارة الشارقة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الحفري".



