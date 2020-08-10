شركة ريميني تعزز معارضها للياقة البدنية في الامارات

انسامد - 10 اغسطس - اب - تم تعزيز مجموعة المعارض الإيطالية من شركة ريميني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالفعل ، فقد توصلت إلى اتفاقية ملزمة لشراء كامل رأس مال HBG Events ، المنظم منذ 2016 لـ "Dubai Muscle Show" و "Dubai Active" ، اللذين يمثلان معًا أكبر حدث للياقة البدنية في الشرق الأوسط.



تم تحديد قيمة الاستحواذ بحد أدنى مضمون قدره 1.1 مليون دولار (ما يعادل 0.9 مليون يورو تقريبًا) ، يتم دفعه في وقت البيع ، بالإضافة إلى الربح المرتبط بنتائج الإصدارين التاليين من الأحداث ، تدفع في غضون 80 يومًا من انتهاء كل إصدار. "هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية التدويل والتطوير للمنتجات في فئة" الرفاهية والرياضة والترفيه "حيث تعتبر IEG الشركة الرائدة في إيطاليا مع حدث Rimini Wellness" .



أنهت مجموعة HBG عام 2019 بإيرادات بلغت 6.1 مليون درهم (ما يعادل 1.5 مليون يورو تقريبًا).



