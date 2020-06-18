دي مايو يطالب مصر بالحقيقة حول مقتل ريجيني

أنسامد - روما ، 18 يونيو - بعث وزير الخارجية لويجي دي مايو برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري يطلب فيها "الحقيقة" حول قضية ريجيني. وفي رسالته التى نشرتها صحيفتى "ريبوليكا" و "لا ستامبا" هذا الصباح ، كتب دي مايو من بين أمور أخرى " لم تتوقف إيطاليا أبدا عن سؤال مصر ، على جميع المستويات ، عن المسؤولين عن وفاة جوليو ريجيني وتقديمهم للعدالة: العلاقات الثنائية بين بلدينا لا يمكن تجاهلها ". وأضاف دي مايو أنه مقتنع بأن اجتماع يوليو بين المدعي العام الإيطالي والمصري يمكن أن يفتح ′"مساحة مهمة لمبادرة سياسية قوية ورسمية من الحكومة ". وتابع الوزير أن الهدف هو أن تأتي القاهرة "بإشارة قوية بخصوص جوليو "لأنه جرح وطني يحتاج للشفاء في أسرع وقت ممكن".



