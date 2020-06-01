متحف المصري في تورينو يفتح أبوابه مجانا للجمهور الثلاثاء

أنسامد - الاول ممن يونيو - حزيران - يفتح المتحف المصري في مدينة تورينو الإيطالية، أبوابه أمام الجمهور من جديد، بدءا من غدا الثلاثاء، ولكن لساعات أقل من المعتاد، بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين في إطار الإجراءات التي تبنتها السلطات الإيطالية للسيطرة على جائحة كورونا المستجد.



وخلال الثلاثاء، يمكن للجمهور زيارة المتحف مجانا بين العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا، كما يمكنهم حجز التذاكر للأيام التالية من على الانترنت.



وأوضح مدير المتحف كريستيان جريكو، ورئيسة مؤسسة المتحف، إيفلينا كريستيلين، أن المتحف سوف يفتح أبوابه مجانا الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية.



وبداية من الجمعة المقبلة، سوف يفتح المتحف أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام أسبوعيا، وهم الجمعة والسبت والأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا، بأسعار مخفضة لجميع الزوار.



إلى جانب ذلك، ينظم المتحف جولات إرشادية في المتحف لكل 12 شخص على حد أقصى، حيث يمكن للزوار الاختيار بين جولة لمدة 50 دقيقة بسعر 40 يورو، أو جولة لمدة 90 يورو بسعر 70 يورو.



وسوف تجري إدارة المتحف للزوار قياس درجة الحرارة قبل دخول المتحف، إضافة إلى إلزام الجميع بارتداء كمامة.



كما يضع المتحف العديد من أجهزة تعقيم الأيدي في أنحاء المتحف، إضافة إلى تقليل عدد الأشخاص الموجودين في الغرفة الواحدة داخله.



