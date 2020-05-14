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دي مايو :يجب أن يتوقف نقل الأسلحة إلى ليبيا
يمكن أن تساعد عملية إيريني في هذا الموضوع
    أنسامد - 14 مايو/ ايار - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو أنه "من الضروري أن يتوقف نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ويمكن أن تساعد الإدارة السليمة لعملية إيريني في هذا الموضوع.

    وفي جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، في إطار جلسة مشتركة حول التطورات الأخيرة بالوضع في ليبيا، أضاف دي مايو إن " التصعيد مستمر على الأرض ، ويوجد خطر اشتباك عنيف على نحو متزايد ، ولا يزال تحليل الوضع يشير إلي عدم قدرة أي من الطرفين على الانتصار عسكريا ولكن يبدو أن السعي إلى الهدنة الهشة ووقف إطلاق النار لا يزال هدفا من الصعب تحقيقه ".

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