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الرئيس الإيطالي يقف تحية أمام توابيت ضحايا سفينة المهاجرين
كما يزور رئيس الدولة الناجين في المستشفى
    (أنسامد) - مارس 3 - روما - حيا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس، ضحايا غرق سفينة مهاجرين يوم الأحدـ وذلك قبل وضع توابيتهم في دار جنازة الضحايا، في ساحة رياضية في مدينة كروتوني جنوب البلاد.

    وقد تأكدت وفاة 67 طالب لجوء حتى الآن بعد أن تحطم قارب صيد غادر تركيا ويعتقد أنه كان يحمل ما يصل إلى 200 شخص وسط أمواج هائجة قبالة منطقة كالابريا جنوب إيطاليا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

    نجا حوالي 80 شخصا، لذلك يخشى أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

    ثم ذهب رئيس الدولة إلى مستشفى سان جيوفاني دي ديو دي كروتوني، في كروتوني، حيث يعالج 15 ناجيا، من بينهم العديد من الأطفال.

    وقد أرسل الرئيس ألعابا للأطفال الناجيين في جناح الأطفال بالمستشفى، وبدا أنه متأثر بشكل خاص حيث رحب به الموظفون والمرضى عند وصوله.

    وقالت مصادر، إن أقارب الضحايا طلبوا المساعدة في إعادة الجثث إلى الوطن ودعم الناجين.

    وأضافت المصادر أن ماتاريلا تعهد بتقديم هذا الدعم، مضيفة أن وضع اللاجئين الأفغان يمثل أولوية. (أنسامد).

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