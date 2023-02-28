Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
فرنسا تطلق تحالفا للطاقة النووية يشمل إيطاليا
    (أنسامد) - فبراير 28 - روما - أعلنت مصادر دبلوماسية أن فرنسا تطلق تحالفا للطاقة النووية يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وانبعاثات 12 دولة أخرى من بينها إيطاليا.

    وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر - في العاصمة السويدية في اليوم الأول من العمل مع نظرائها الأوروبيين على هامش مجلس الطاقة غير الرسمي في ستوكهولم - سنجمع غدا جميع الدول التي لها مكان في الطاقة النووية الأوروبية، والتي ستكون إحدى الأدوات جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافنا بشأن حياد الكربون".

    وأشارت إلى أن "الهدف هو إقامة تحالف نووي وإرسال إشارة قوية في مختلف مفاوضات الاتحاد الأوروبي".

    وقد فرضت إيطاليا حظرا على الطاقة النووية بعد اجراء استفتاء بهذا الشأن. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات

    ألبوم الصور