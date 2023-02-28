فرنسا تطلق تحالفا للطاقة النووية يشمل إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - أعلنت مصادر دبلوماسية أن فرنسا تطلق تحالفا للطاقة النووية يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وانبعاثات 12 دولة أخرى من بينها إيطاليا.



وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر - في العاصمة السويدية في اليوم الأول من العمل مع نظرائها الأوروبيين على هامش مجلس الطاقة غير الرسمي في ستوكهولم - سنجمع غدا جميع الدول التي لها مكان في الطاقة النووية الأوروبية، والتي ستكون إحدى الأدوات جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافنا بشأن حياد الكربون".



وأشارت إلى أن "الهدف هو إقامة تحالف نووي وإرسال إشارة قوية في مختلف مفاوضات الاتحاد الأوروبي".



وقد فرضت إيطاليا حظرا على الطاقة النووية بعد اجراء استفتاء بهذا الشأن. (أنسامد).



