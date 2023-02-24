3.5 مليون إيطالي مهددون بعدم حصولهم على مياه الشرب

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - أكد رئيس اتحاد الموارد المائية في إيطاليا (ANBI)، أن الملايين من الشعب مهددون بانقطاع مياه الشرب عنهم في الأشهر المقبلة، بسبب الجفاف الشديد الذي تعاني منه إيطاليا، لاسيما في المناطق الشمالية.



وأوضح فرانشيسكو فينتشنزي، رئيس الاتحاد، "وفقا للبيانات المتوفرة لدينا، من المعقول الاعتقاد بأن مياه الصنبور مهددة بالنسبة لما لا يقل عن 3 ملايين ونصف المليون إيطالي".



ونوه فينتشنزي إلى البيانات التي نشرها المجلس القومي للبحوث في إيطاليا، والتي تفيد بأن ما بين 6% و15% من سكان إيطاليا يعيشون في مناطق معرضة للجفاف الشديد أو القارس.



وأدى انخفاض مستويات هطول الأمطار والثلوج هذا الشتاء إلى تفاقم وضع صعب بالفعل بعد الجفاف الشديد والسلسلة الطويلة من موجات الحر التي تعرضت لها إيطاليا الصيف الماضي، مما تسبب في مشاكل كبيرة في الزراعة.



وأوضح فينتشنزي أن مستوى نهر بو، أكبر أنهار إيطاليا، انخفض إلى مستوى قياسي، مشيرا إلى أن الأنهار والبحيرات في وسط إيطاليا تتعرض أيضا لضغط شديد. (أنسامد).



