عدد سكان جنوب إيطاليا يتراجع بـ 525 ألف شخص في 10 سنوات

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - كشف تقرير الوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاء (إستات) أن عدد السكان في المنطقة الجنوبية لإيطاليا، التي تعد أقل ثراءا بالمقارنة بالشمال، قد تراجع بنسبة 525 ألف شخص في الفترة بين 2012 و2021.



وفي تقرير الوكالة، أوضحت أن التنقل داخل إيطاليا زاد بنسبة 6.7% في عام 2021، حيث انتقل 423 ألف شخص في جزء من البلاد إلى منطقة أخرى.



وبين التقرير أن عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى إيطاليا خلال عام 2021، قد ارتفع بنسبة 28.6% بمعدل 318 ألف شخص، بارتفاع عن عام 2020، حيث سجل عدد المهاجرين 158 ألف. (أنسامد).



